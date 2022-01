Coronavirus, da Lega Serie A niente stop. Il campionato prosegue (Di mercoledì 5 gennaio 2022) niente stop al campionato di Serie A: è questa la posizione che filtra al termine del Consiglio di Lega, riunitosi in serata. Il Consiglio è stato compatto nel difendere il campionato e quindi proseguire... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 5 gennaio 2022)aldiA: è questa la posizione che filtra al termine del Consiglio di, riunitosi in serata. Il Consiglio è stato compatto nel difendere ile quindi proseguire...

