Corona virus: ricoverato Antonio Cassano L'ex calciatore barese è al "San Martino" di Genova (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Antonio Cassano è ricoverato nell'ospedale "San Martino" di Genova. Il barese ex calciatore della nazionale, del Bari, del Milan, della Roma e del Real Madrid oltre che di Sampdoria e Verona era risultato positivo al test Corona virus la vigilia di Natale. Ne dà notizia Raisport.

