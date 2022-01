Coppa Italia, la finale è Conegliano - Novara (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Per la sesta volta consecutiva Conegliano raggiunge la finale di Coppa Italia. Nel deserto del PalaEur l'Imoco ha superato Busto Arsizio 3 - 1 e domani alle 17.30 - per l'occasione è atteso il ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Per la sesta volta consecutivaraggiunge ladi. Nel deserto del PalaEur l'Imoco ha superato Busto Arsizio 3 - 1 e domani alle 17.30 - per l'occasione è atteso il ...

Advertising

JuventusFCYouth : #Under19 | Rinviate a data da destinarsi #ToroJuve e #JuveRoma, rispettivamente valevoli per la quindicesima giorna… - sscnapoli : ?? Mini abbonamento per i match con Sampdoria e Fiorentina. Da domani in vendita anche i biglietti per… - GoalItalia : 'Con la Juve, orgoglioso di aver vinto la Coppa Italia e la Supercoppa, oltre al titolo di capocannoniere' ?????? R… - fipavpuglia : #federvolley La Finale Coppa Italia Frecciarossa 2022 è Conegliano-Novara - Volleyball_it : Coppa Italia A1 F.: 32 punti di Egonu, Conegliano in finale. Busto Arsizio esce con onore by Luca Muzzioli -… -