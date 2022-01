Copa del Rey 2021/2022: il Barcellona soffre ma vince in rimonta contro il Linares (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il Barcellona soffre ma riesce ad avere la meglio sul Linares Deportivo, nella sfida valida per i sedicesimi di finale della Copa del Rey 2021/2022. I blaugrana, che hanno recuperato un paio di pezzi dall’ultima sfida di campionato, ribalta nella ripresa il vantaggio dei padroni di casa realizzato nel primo tempo: 1-2 il risultato finale. Bella prova per il Linares, che è andato più volte vicino alla seconda rete, ma a passare agli ottavi sono i catalani. GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA CRONACA – Il Linares attua una pressione fortissima fin dai primi minuti, andando alla ricerca rabbiosa del pallone anche dalle parti di Neto. Una tattica che effettivamente spaventa la retroguardia del Barcellona, che fatica a giocare in maniera pulita il ... Leggi su sportface (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Ilma riesce ad avere la meglio sulDeportivo, nella sfida valida per i sedicesimi di finale delladel Rey. I blaugrana, che hanno recuperato un paio di pezzi dall’ultima sfida di campionato, ribalta nella ripresa il vantaggio dei padroni di casa realizzato nel primo tempo: 1-2 il risultato finale. Bella prova per il, che è andato più volte vicino alla seconda rete, ma a passare agli ottavi sono i catalani. GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA CRONACA – Ilattua una pressione fortissima fin dai primi minuti, andando alla ricerca rabbiosa del pallone anche dalle parti di Neto. Una tattica che effettivamente spaventa la retroguardia del, che fatica a giocare in maniera pulita il ...

Advertising

sportface2016 : #CopaDelRey: il #Barcellona, con fatica, batte il #Linares in rimonta per 1-2 - tommcherubini : Lui è José Juan, ha 42 anni ed è il portiere dell'Alcoyano (Serie C spagnola). Lo scorso anno con delle parate stra… - sscalcionapoli1 : Eurorivale – Il Barcellona evita la figuraccia in Copa del Rey: 2-1 ad un club di terza divisione - souoman0el : RT @fcbmemez: O cara jogando la brutal copa del rey e coloca o haaland no bancohahhahahhajajaja - gxallavichx : RT @angexzanetti: non si può avere quest'ansia anche per un cazzo di trentaduesimo di finale di copa del rey contro una squadra che ha sei… -