Convocati Sassuolo: due assenze pesanti per Dionisi! (Di mercoledì 5 gennaio 2022) È stata appena diramata la lista dei Convocati di Alessio Dionisi per la sfida in programma domani alle ore 16.30 al Mapei Stadium contro il Genoa. L'allenatore aveva annunciato in conferenza stampa nove assenze, tra cui quelle dovute alle positività al Covid. Non sono stati fatti nomi per questioni di privacy (tranne che quello di Peluso), ma dalla lista mancano due big, molto probabilmente alle prese con una quarantena: si tratta di Gianluca Scamacca e Davide Frattesi. Out anche Djuricic, che non ha recuperato dall'infortunio, e Magnanelli e Henrique, alle prese con problemi fisici. Assente poi Traorè, impegnato in Coppa d'Africa.

Convocati Sassuolo-Genoa: prima chiamata per Kumi, Aucelli e Mata

Sassuolo, i convocati: assenti Scamacca e Frattesi Sono 20 i calciatori convocati dal tecnico del Sassuolo Dionisi per la gara di domani (ore 16.30) contro il Genoa. Nove gli assenti: sono l'ex Scamacca e Frattesi i giocatori non presenti in ...

Genoa, Hefti e Cassata entrano nella lista dei 25 per la Serie A In attesa della lista dei convocati per la sfida contro il Sassuolo, sui canali ufficiali della Lega Serie A cambia la lista dei 25 giocatori over 22 utilizzabili nel corso del campionato. Dentro Heft ...

