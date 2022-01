Consiglio di Lega straordinario: arriva la decisione sulla prossima giornata di Serie A! (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Diverse sono le partite che non si giocheranno nella prossima giornata di Serie A, dopo che alcune delle autorità sanitarie locali hanno bloccato le squadre che hanno riscontrato molteplici positività al Covid-19. ROME, ITALY – MAY 14: Luigi De Siervo attends during the A-Words at Ara Pacis on May 14, 2019 in Rome, Italy. (Photo by Valerio Pennicino/Getty Images for Lega Serie A)Stando a quanto si apprende da Sky Sport, sarebbe in questo momento in corso un Consiglio di Lega straordinario per cercare di fare ordine sulla vicenda. Si starebbe valutando di introdurre il protocollo UEFA che prevede l’obbligatorietà di scendere in campo nel caso ci fossero 13 giocatori disponibili, di cui 1 portiere. L’ipotesi è al vaglio dei vertici ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Diverse sono le partite che non si giocheranno nelladiA, dopo che alcune delle autorità sanitarie locali hanno bloccato le squadre che hanno riscontrato molteplici positività al Covid-19. ROME, ITALY – MAY 14: Luigi De Siervo attends during the A-Words at Ara Pacis on May 14, 2019 in Rome, Italy. (Photo by Valerio Pennicino/Getty Images forA)Stando a quanto si apprende da Sky Sport, sarebbe in questo momento in corso undiper cercare di fare ordinevicenda. Si starebbe valutando di introdurre il protocollo UEFA che prevede l’obbligatorietà di scendere in campo nel caso ci fossero 13 giocatori disponibili, di cui 1 portiere. L’ipotesi è al vaglio dei vertici ...

