Consegnato alle Marche un maxi carico di vaccini Pfizer: dosi per 40mila adulti e 18mila bambini (Di mercoledì 5 gennaio 2022) ANCONA - Marche nel ciclone della quarta ondata Covid, un salvagente arriva dalla fornitura di vaccini per accelerare acnora sulla campagna. Nelle Marche è stato infatti Consegnato un consistente ... Leggi su corriereadriatico (Di mercoledì 5 gennaio 2022) ANCONA -nel ciclone della quarta ondata Covid, un salvagente arriva dalla fornitura diper accelerare acnora sulla campagna. Nelleè stato infattiun consistente ...

Advertising

mitsouko1 : RT @marco_marcangio: @AlfioKrancic facile sara' cosi.Definitivamente consegnato il paese alle lobbyes finanziarie per le quali il basilisco… - marco_marcangio : @AlfioKrancic facile sara' cosi.Definitivamente consegnato il paese alle lobbyes finanziarie per le quali il basilisco lavora. - magiua : @alexbardi22 Chi come te e mio figlio, si sta ribellando e non cede al ricatto e alle lusinghe, ha maturato il sens… - NovecentoV : Quando vi accorgerete che la sanitá non avrá piú motivo di esistere a causa dei tagli invisibili e tutto sará conse… - narabocchiatr : @sfigatoatr @porcoatr alle elementari mi misero 0 xke ho consegnato la verifica in biqnco dopo aver colorato le let… -