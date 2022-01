Conferenza stampa Thiago Motta: «Calciatori motivati. Io concentrato sul mio lavoro» (Di mercoledì 5 gennaio 2022) L’allenatore dello Spezia Thiago Motta ha parlato alla vigilia della partita contro il Verona Thiago Motta, allenatore dello Spezia, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della partita casalinga contro il Verona. PANCHINA IN BILICO – «Io sono concentrato sul mio lavoro, per fare il meglio possibile per avanzare e continuare sulla linea tracciata da inizio stagione, con gli obiettivi della società. Ho visto i giocatori motivati, preparati, con voglia di dimostrare e li ho visti molto bene. Mancano i positivi al Covid, ma gli altri li ho visti al 100%, lavorando molto bene e pronti per la prossima partita». SCONFITTA DELL’ANDATA – «All’andata è stata una sconfitta difficile da digerire, con tanti giocatori fuori e in un ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 5 gennaio 2022) L’allenatore dello Speziaha parlato alla vigilia della partita contro il Verona, allenatore dello Spezia, ha parlato inalla vigilia della partita casalinga contro il Verona. PANCHINA IN BILICO – «Io sonosul mio, per fare il meglio possibile per avanzare e continuare sulla linea tracciata da inizio stagione, con gli obiettivi della società. Ho visto i giocatori, preparati, con voglia di dimostrare e li ho visti molto bene. Mancano i positivi al Covid, ma gli altri li ho visti al 100%, lavorando molto bene e pronti per la prossima partita». SCONFITTA DELL’ANDATA – «All’andata è stata una sconfitta difficile da digerire, con tanti giocatori fuori e in un ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Trump cancella la conferenza stampa in programma domani, il giorno del primo anniversario dell'assalto al Congresso… - juventusfc : ?? Alle ore 14.00, su @JuventusTV, Mister Allegri presenta #JuveNapoli. Segui LIVE la conferenza stampa ? - GiovaAlbanese : Domani alle 14 conferenza stampa di #Allegri, alla vigilia di #JuveNapoli. - sportli26181512 : Bologna-Inter, Mihajlovic: 'In campo saremo 11 come loro, non voglio alibi': L'allenatore rossoblù è intervenuto in… - sportli26181512 : Juventus-Napoli, Allegri: 'Ho parlato con Morata, gli ho detto che da qua non si muove': L'allenatore bianconero è… -