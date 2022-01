Conferenza stampa Pioli: «La sosta ci ha aiutato. Situazione Covid anomala» (Di mercoledì 5 gennaio 2022) L’allenatore del Milan Pioli ha parlato alla vigilia della partita contro la Roma Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Roma. RECUPERI DEI GIOCATORI – «La sosta ci ha aiutato ad avere giocare giocatori a disposizioni. Avevamo bisogno di lavorare bene, abbiamo recuperato tanti giocatori che non sono ancora al 100%». SUI CASI Covid – «Chiaro che non è una Situazione normale per nessuno, tutta la società sta vivendo una circostanza particolare. Il primo obiettivo è rispettare la salute di tutti rispettando i protocolli. Un po’ di imprevisti possono capitare e per questo motivo dobbiamo alzare l’attenzione nel nostro lavoro». RINCORSA ALL’INTER – «L’obiettivo è vincere più ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 5 gennaio 2022) L’allenatore del Milanha parlato alla vigilia della partita contro la Roma Stefano, allenatore del Milan, ha parlato inalla vigilia della partita contro la Roma. RECUPERI DEI GIOCATORI – «Laci haad avere giocare giocatori a disposizioni. Avevamo bisogno di lavorare bene, abbiamo recuperato tanti giocatori che non sono ancora al 100%». SUI CASI– «Chiaro che non è unanormale per nessuno, tutta la società sta vivendo una circostanza particolare. Il primo obiettivo è rispettare la salute di tutti rispettando i protocolli. Un po’ di imprevisti possono capitare e per questo motivo dobbiamo alzare l’attenzione nel nostro lavoro». RINCORSA ALL’INTER – «L’obiettivo è vincere più ...

