Conferenza stampa Mihajlovic | «Non voglio alibi per domani | ce la giocheremo»

La Conferenza stampa di Mihajlovic del Bologna in vista della sfida di domani contro l'Inter al Dall'Ara Sinisa Mihajlovic ha parlato in Conferenza stampa in vista della sfida di domani del suo Bologna contro l'Inter. Le parole del tecnico rossoblù: COVID – «Abbiamo un gruppo meraviglioso e ambizioso, positivo ma non mi aspettavo che tutta questa carica diventasse anche virale. Se ne esce con equilibrio e fisicio. Abbiamo 8 giocatori positivi, due infortunati e due in Coppa d'Africa. In questi giorni sono l'allenatore più pagato del Mondo, alleno la Primavera e guadagno un sacco di soldi. Non voglio alibi per domani, saremo in undici come loro. Saremmo stati inferiori all'Inter anche al completo, ma ce ...

