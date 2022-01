Conferenza stampa Italiano: «Vlahovic non è al 100%. Rinvio? Siamo pronti a giocare» (Di mercoledì 5 gennaio 2022) L’allenatore della Fiorentina Italiano ha parlato alla vigilia della partita contro l’Udinese Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della trasferta contro l’Udinese. COVID – «I ragazzi sono stati molto bravi, al ritorno abbiamo avuto solo due positivi. Ci Siamo preparati per giocare la partita. La Lega dice che si deve giocare, non so se qualche ente la bloccherà. Siamo pronti, l’abbiamo preparata bene. I ragazzi sono motivatissimi, per noi non è cambiato niente. Contenti di come abbiamo superato, per il momento, queste difficoltà. Non abbiamo fatto niente di che». Vlahovic – «Per quanto mi riguarda sono situazioni che non fanno parte della sfera in cui ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 5 gennaio 2022) L’allenatore della Fiorentinaha parlato alla vigilia della partita contro l’Udinese Vincenzo, allenatore della Fiorentina, ha parlato inalla vigilia della trasferta contro l’Udinese. COVID – «I ragazzi sono stati molto bravi, al ritorno abbiamo avuto solo due positivi. Cipreparati perla partita. La Lega dice che si deve, non so se qualche ente la bloccherà., l’abbiamo preparata bene. I ragazzi sono motivatissimi, per noi non è cambiato niente. Contenti di come abbiamo superato, per il momento, queste difficoltà. Non abbiamo fatto niente di che».– «Per quanto mi riguarda sono situazioni che non fanno parte della sfera in cui ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Trump cancella la conferenza stampa in programma domani, il giorno del primo anniversario dell'assalto al Congresso… - juventusfc : Qui Allianz Stadium! Inizia la conferenza stampa del Mister! Live: - juventusfc : ?? Alle ore 14.00, su @JuventusTV, Mister Allegri presenta #JuveNapoli. Segui LIVE la conferenza stampa ? - Imperator_98 : RT @ultimenotizie: #DonaldTrump cancella la conferenza stampa in programma domani 6 gennaio, il giorno del primo anniversario dell'assalto… - mikelelomb : @alei1004 A me dispiace perche' ti considero un intenditore di calcio. Ma ti perdi (sempre a mio giudizio) in quest… -