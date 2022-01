Conferenza stampa Dionisi: «Genoa? Avremo qualche defezione, dovrò fare delle scelte» (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Conferenza stampa Dionisi, il tecnico del Sassuolo analizza la sfida contro il Genoa, in programma domani: le parole Alessio Dionisi, tecnico del Sassuolo, ha parlato ai canali ufficiali del club in vista del match di domani con il Genoa. GIRONE D’ANDATA – «Un girone positivo. Siamo abbastanza soddisfatti ma rimane l’amaro in bocca dell’ultima partita con il Bologna che non riesco a dimenticare anche se bisognerebbe andare oltre. Però secondo me abbiamo ottenuto quello che ci meritavamo. Abbiamo dimostrato di essere in crescita, fermo restando l’ultima gara, e siamo motivati per ripartire e per affrontare il girone di ritorno che sarà un altro mini campionato». COSE POSITIVE – «La crescita dei giocatori, delle prestazioni durante la partita e nell’ultimo ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 5 gennaio 2022), il tecnico del Sassuolo analizza la sfida contro il, in programma domani: le parole Alessio, tecnico del Sassuolo, ha parlato ai canali ufficiali del club in vista del match di domani con il. GIRONE D’ANDATA – «Un girone positivo. Siamo abbastanza soddisfatti ma rimane l’amaro in bocca dell’ultima partita con il Bologna che non riesco a dimenticare anche se bisognerebbe andare oltre. Però secondo me abbiamo ottenuto quello che ci meritavamo. Abbiamo dimostrato di essere in crescita, fermo restando l’ultima gara, e siamo motivati per ripartire e per affrontare il girone di ritorno che sarà un altro mini campionato». COSE POSITIVE – «La crescita dei giocatori,prestazioni durante la partita e nell’ultimo ...

