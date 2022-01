Conferenza stampa D’Aversa: «Col Cagliari partita importante. Domani si azzera tutto» (Di mercoledì 5 gennaio 2022) L’allenatore della Sampdoria D’Aversa ha parlato in vista della partita contro il Cagliari Roberto D’Aversa, allenatore della Sampdoria, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della partita casalinga contro il Cagliari. SITUAZIONE – «È chiaro che in questo momento dobbiamo solo ragionare sulla partita di Domani che è troppo importante. Dobbiamo ragionare su come abbiamo finito l’anno e riprendere alla stessa maniera. Dobbiamo ragionare su chi siamo, su quelli che siamo stati. E non su quello che non abbiamo tra infortuni, squalifiche e partenze che possono infastidire. È ancora troppo viva la trasferta di Cagliari e Domani dobbiamo dare il massimo. ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 5 gennaio 2022) L’allenatore della Sampdoriaha parlato in vista dellacontro ilRoberto, allenatore della Sampdoria, ha parlato inalla vigilia dellacasalinga contro il. SITUAZIONE – «È chiaro che in questo momento dobbiamo solo ragionare sulladiche è troppo. Dobbiamo ragionare su come abbiamo finito l’anno e riprendere alla stessa maniera. Dobbiamo ragionare su chi siamo, su quelli che siamo stati. E non su quello che non abbiamo tra infortuni, squalifiche e partenze che possono infastidire. È ancora troppo viva la trasferta didobbiamo dare il massimo. ...

