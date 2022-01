Conferenza stampa Bologna-Inter, Inzaghi: «Sfida complicata» (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Dopo la sosta natalizia ritorna la Serie A 2021/22. Una delle due partite che inaugureranno il girone di ritorno sarà Bologna-Inter: oggi l’allenatore nerazzurro Simone Inzaghi ha parlato nella Conferenza stampa della vigilia. Tra le file nerazzurre spiccano le assenze di Çalhano?lu, squalificato, nonché di Dzeko, positivo al Covid-19 insieme a Satriano e Cordaz. Il fischio d’inizio è previsto per le ore 12:30 al “R. Dall’Ara” di Bologna: in tv la gara sarà trasmessa da DAZN e Sky Sport. Conferenza stampa Bologna-Inter, Inzaghi: «Se dovesse giocare, Dimarco batterà le punizioni» Simone Inzaghi ha presentato in Conferenza stampa la partita di domani ... Leggi su 11contro11 (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Dopo la sosta natalizia ritorna la Serie A 2021/22. Una delle due partite che inaugureranno il girone di ritorno sarà: oggi l’allenatore nerazzurro Simoneha parlato nelladella vigilia. Tra le file nerazzurre spiccano le assenze di Çalhano?lu, squalificato, nonché di Dzeko, positivo al Covid-19 insieme a Satriano e Cordaz. Il fischio d’inizio è previsto per le ore 12:30 al “R. Dall’Ara” di: in tv la gara sarà trasmessa da DAZN e Sky Sport.: «Se dovesse giocare, Dimarco batterà le punizioni» Simoneha presentato inla partita di domani ...

