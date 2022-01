Conferenza stampa Andreazzoli: «La Lazio non ci vedrà al loro pari» (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Conferenza stampa Andreazzoli, il tecnico ha parlato in in vista di Lazio-Empoli, match in programma domani Andreazzoli ha parlato in Conferenza stampa in vista di Lazio–Empoli, match in programma domani alle ore 14.30. Queste le parole del tecnico dell’Empoli. EMERGENZA COVID – «Viviamo col disagio di tutti i cittadini. Più di noi lo soffrono questi medici, che sono molto indaffarati. Noi siamo tornati con molta partecipazione a assumere ancor più attenzioni necessarie. Siamo con la mascherina anche in palestra e nello spogliatoio. Si tratta di un disagio quasi per tutti, perché è una situazione con cui convivere, è un peccato essere tornati a questi livelli». PREPARAZIONE E MERCATO – «Ci siamo concessi un giorno in meno di ferie per cercare ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 5 gennaio 2022), il tecnico ha parlato in in vista di-Empoli, match in programma domaniha parlato inin vista di–Empoli, match in programma domani alle ore 14.30. Queste le parole del tecnico dell’Empoli. EMERGENZA COVID – «Viviamo col disagio di tutti i cittadini. Più di noi lo soffrono questi medici, che sono molto indaffarati. Noi siamo tornati con molta partecipazione a assumere ancor più attenzioni necessarie. Siamo con la mascherina anche in palestra e nello spogliatoio. Si tratta di un disagio quasi per tutti, perché è una situazione con cui convivere, è un peccato essere tornati a questi livelli». PREPARAZIONE E MERCATO – «Ci siamo concessi un giorno in meno di ferie per cercare ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Trump cancella la conferenza stampa in programma domani, il giorno del primo anniversario dell'assalto al Congresso… - juventusfc : Qui Allianz Stadium! Inizia la conferenza stampa del Mister! Live: - juventusfc : ?? Alle ore 14.00, su @JuventusTV, Mister Allegri presenta #JuveNapoli. Segui LIVE la conferenza stampa ? - TuttoFanta : ??#ROMA, conferenza stampa: ??'#RuiPatricio è pronto per giocare' ??'Giocatore no vax? Non penso avremo problemi' ??… - CagliariCalcio : La conferenza stampa integrale ?? -