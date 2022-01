Conferenza stampa Allegri: «Dybala e Chiesa recuperati. E Morata non parte» (Di mercoledì 5 gennaio 2022) L’allenatore della Juventus Allegri ha parlato in vista della partita contro il Napoli Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Napoli. CONDIZIONI – «Abbiamo lavorato bene, avevamo bisogno di un po’ di giorni. Avevamo lavorato poco tranne prima del Bologna. Bonucci fuori domani e domenica, vediamo per la Supercoppa. Chiellini lo sapete. Danilo sarà a disposizione da prossima settimana. Chiesa e Dybala recuperati. Pellegrini e Kaio hanno ripreso a parte ma domani non ci sono. Ramey è tornato oggi dopo giorni di permesso per lavorare in Inghilterra e fare differenziato. Ma è un giocatore in uscita. Arthur aspettiamo oggi l’esito del tampone per vedere se è ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 5 gennaio 2022) L’allenatore della Juventusha parlato in vista della partita contro il Napoli Massimiliano, allenatore della Juventus, ha parlato inalla vigilia della partita contro il Napoli. CONDIZIONI – «Abbiamo lavorato bene, avevamo bisogno di un po’ di giorni. Avevamo lavorato poco tranne prima del Bologna. Bonucci fuori domani e domenica, vediamo per la Supercoppa. Chiellini lo sapete. Danilo sarà a disposizione da prossima settimana.. Pellegrini e Kaio hanno ripreso ama domani non ci sono. Ramey è tornato oggi dopo giorni di permesso per lavorare in Inghilterra e fare differenziato. Ma è un giocatore in uscita. Arthur aspettiamo oggi l’esito del tampone per vedere se è ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Trump cancella la conferenza stampa in programma domani, il giorno del primo anniversario dell'assalto al Congresso… - juventusfc : ?? Alle ore 14.00, su @JuventusTV, Mister Allegri presenta #JuveNapoli. Segui LIVE la conferenza stampa ? - GiovaAlbanese : Domani alle 14 conferenza stampa di #Allegri, alla vigilia di #JuveNapoli. - hbk_89 : RT @LucaFioretti13: #Allegri in conferenza stampa: “Al 99% la rosa rimane questa. Gli acquisti a gennaio incidono poco, dobbiamo migliorare… - manu_99a : @mohsospesa Non credo perché ne parlava anche Sky dicendo che c'erano degli assenti e ne hanno parlato anche in conferenza stampa -