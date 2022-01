Conferenza Milan-Roma, Pioli: Alla società ho chiesto un difensore” (Di mercoledì 5 gennaio 2022) L’allenatore del Milan, Stefano Pioli, ha parlato in Conferenza Alla vigilia del big match contro la Roma di Josè Mourinho. Conferenza Milan-Roma, Pioli: “Ibra non ha i 90 minuti” L’allenatore dei rossoneri ha parlato cosi dei rientri per la sfida contro i giallorossi: “Credo che nessuno dei rientranti di domani abbia i 90 minuti. Né Calabria, né Leao, né Rebic, forse nemmeno Ibra. Stanno ritrovando ritmo, hanno bisogno anche di giocare minuti per migliorare la loro condizione“. Sul mercato: “Le idee sono chiare e condivise, l’infortunio di Kjaer ci costringe ad avere un occhio di riguardo sul reparto difensivo. Non ho fatto altre richieste perché credo che la squadra sia completa così“ Su Ibra: “Zlatan è pronto per giocare, come è ... Leggi su 11contro11 (Di mercoledì 5 gennaio 2022) L’allenatore del, Stefano, ha parlato invigilia del big match contro ladi Josè Mourinho.: “Ibra non ha i 90 minuti” L’allenatore dei rossoneri ha parlato cosi dei rientri per la sfida contro i giallorossi: “Credo che nessuno dei rientranti di domani abbia i 90 minuti. Né Calabria, né Leao, né Rebic, forse nemmeno Ibra. Stanno ritrovando ritmo, hanno bisogno anche di giocare minuti per migliorare la loro condizione“. Sul mercato: “Le idee sono chiare e condivise, l’infortunio di Kjaer ci costringe ad avere un occhio di riguardo sul reparto difensivo. Non ho fatto altre richieste perché credo che la squadra sia completa così“ Su Ibra: “Zlatan è pronto per giocare, come è ...

