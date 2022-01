Conferenza Atalanta-Torino, Gasperini: “Il mercato non è finito” (Di mercoledì 5 gennaio 2022) L’allenatore dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha parlato in Conferenza alla vigilia della partita contro il Torino del suo allievo Ivan Juric. Atalanta-Torino, Gasperini in Conferenza: “Bene Muriel” L’allenatore dei bergamaschi ha parlato cosi della partita: “Per noi sarà una partita importante, dobbiamo affrontare la ripresa con un piglio giusto e con la determinazione. Speriamo che venga fuori una gran partita, ma domani conterà molto il risultato. Juric mette in difficoltà tutti, è sempre stato un allenatore in campo, esprimeva il concetto di fase difensiva, ma anche quello di pressing. Era un giocatore che non sopportava vedere la palla nei piedi degli avversari, andava ad aggredire anche il portiere, per me è una cosa straordinaria, è un ... Leggi su 11contro11 (Di mercoledì 5 gennaio 2022) L’allenatore dell’, Gian Piero, ha parlato inalla vigilia della partita contro ildel suo allievo Ivan Juric.in: “Bene Muriel” L’allenatore dei bergamaschi ha parlato cosi della partita: “Per noi sarà una partita importante, dobbiamo affrontare la ripresa con un piglio giusto e con la determinazione. Speriamo che venga fuori una gran partita, ma domani conterà molto il risultato. Juric mette in difficoltà tutti, è sempre stato un allenatore in campo, esprimeva il concetto di fase difensiva, ma anche quello di pressing. Era un giocatore che non sopportava vedere la palla nei piedi degli avversari, andava ad aggredire anche il portiere, per me è una cosa straordinaria, è un ...

