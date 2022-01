Confagricoltura Fvg | agriturismo | si ferma la crescita in Friuli Venezia Giulia

Leggi su laprimapagina

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) La crisi sanitaria dovuta alla pandemia da Covid-19 ha prodotto alcuni effetti negativi, nel 2020, sulle aziende agrituristiche delVG. Infatti, mentre in Italia il trend dirimane positivo, nella nostra regione si assiste quanto meno a uno stop con 674 aziende attive, 2 in meno rispetto al 2019, come conil recente report dell’Istat. Ciò è dovuto alle 33 cessazioni che hanno superato di due unità le 31 nuove aperture. «Una conseguenza probabile – spiega Philip Thurn Valsassina, presidente diFvg – al crollo del valore economico realizzato da queste attività agricole che in Italia è di poco superiore a 802 milioni di euro (-48,9 per cento rispetto al 2019 e -27 per cento rispetto al 2007). La crisi sanitaria ha quindi fortemente ridimensionato il valore economico del comparto il ...