“Con Stefano De Martino” Belen Rodriguez | sorpresa gossip | si scopre solo ora

Ormai lo sanno pure i sassi. La relazione-lampo tra Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez, pur non avendo una conferma ancora dai diretti interessati, sembra finita da diverse settimane. Come ha riportato prima Alessandro Rosica, Investigatore social in rete, e poi il settimanale Chi, l'ex coppia ha legami solo in qualità di neo genitori, conducendo vite separate. Nuovo capitolo per la 37enne? Mah insomma, ha festeggiato con Stefano De Martino. E questa chi se la poteva immaginare. Nessuno si aspettava più di scorgere l'ex ballerino di Maria De Filippi, ora acclamato showman emergente, al fianco della sudamericana. Era dai tempi del loro, secondo, tentativo di pace che non si vedevano Stefano De Martino e Belen Rodriguez ridere e ...

