Commercialisti | Matrisciano Caserta | Votare il prima possibile | rinnovamento è ineluttabile

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) “La notizia che non avremmo mai voluto leggere è arrivata, come un fulmine a ciel sereno. Nel pomeriggio di ieri, il TAR del Lazio – con decreto monocratico del Presidente della Sezione terza quater – ha deciso di sospendere l’efficacia del provvedimento con il quale lo scorso 2 dicembre il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Dottoridecideva di proseguire le operazioni elettorali per il rinnovo dei Consigli degli Ordini territoriali (tra i quali il nostro). In altre parole e senza mezzi termini: le elezioni previste per il 20 e 21 gennaio prossimi sono nuovamente rinviate a data da destinarsi”. Ad affermarlo è Pietro, candidato alla presidenza dell’Ordine dei dottorie degli esperti contabili dicon la lista Etica e Condivisione. “Come comprenderai – si legge in una ...