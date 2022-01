Come riparte la A: Inter e Atalanta serene, Milan e Napoli con il mal d'Africa, Juve indifesa (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Domani riparte la caccia allo scudetto. Non basta pesare valori e condizione perché questo è un campionato atipico, caratterizzato da molte variabili, a cominciare dal Covid che sta fermando diversi ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Domanila caccia allo scudetto. Non basta pesare valori e condizione perché questo è un campionato atipico, caratterizzato da molte variabili, a cominciare dal Covid che sta fermando diversi ...

