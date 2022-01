“Come mi sono contagiato”. Al Bano col Covid nonostante il vaccino: “Non solo io in casa” (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Al Bano, la notizia della positività al Covid. Purtroppo Come molti altri Vip, il virus ha colpito anche il cantante di Cellino San Marco. L’annuncio viene dal diretto interessato che sottolinea qualcosa a proposito dei no vax. Le parole del cantante sopraggiungono dopo aver rilasciato un’intervista per le pagine del settimanale Oggi. “Mi sento bene, se non sapessi di essere positivo non ci crederei. Avendo fatto tre dosi di vaccino posso dire che il virus non lo vedo e non lo sento”, sottolinea Al Bano che di recente ha scoperto la positività al virus. Il cantante poi aggiunge qualcosa. L’anno scorso ne avrò fatto centinaia e sono sempre risultato negativo: quando mi hanno detto che ero positivo non riuscivo a credere alle mie orecchie”, afferma Al Bano che ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Al, la notizia della positività al. Purtroppomolti altri Vip, il virus ha colpito anche il cantante di Cellino San Marco. L’annuncio viene dal diretto interessato che sottolinea qualcosa a proposito dei no vax. Le parole del cantante sopraggiungono dopo aver rilasciato un’intervista per le pagine del settimanale Oggi. “Mi sento bene, se non sapessi di essere positivo non ci crederei. Avendo fatto tre dosi diposso dire che il virus non lo vedo e non lo sento”, sottolinea Alche di recente ha scoperto la positività al virus. Il cantante poi aggiunge qualcosa. L’anno scorso ne avrò fatto centinaia esempre risultato negativo: quando mi hanno detto che ero positivo non riuscivo a credere alle mie orecchie”, afferma Alche ...

