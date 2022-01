Combinata nordica | Coppa del Mondo Val di Fiemme 2022 Jarl Magnus Riiber minaccia il filotto di Hannu Manninen

Leggi su oasport

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Archiviata la pausa natalizia, ladeldiricomincia con il lungo weekend della Val di, dove vedremo una novità assoluta, ovvero la gara a squadre miste. La tappa è infatti congiunta tra ambedue i sessi e questo permetterà di sperimentare il format del team event aperto a due uomini e due donne, che andrà in scena nella giornata di venerdì 7 gennaio. Una gradita novità in vista del sempre più probabile ingresso nel programma dei Giochi olimpici della versione femminile della disciplina, atteso per Milano-Cortina 2026. Sono stati i Mondiali del 1991 a segnare l’ingresso del comprensorio trentino tra le località ospitanti competizioni di primo livello. Da quel momento il trampolino di Predazzo e le piste da fondo di Tesero sono state a lungo teatro del massimo circuito ...