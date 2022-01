Combinata nordica | Coppa del Mondo Val di Fiemme 2022 Italia outsider per il podio nella prova a squadre miste

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Archiviata la pausa natalizia, ladelfemminile disi appresta a ripartire dalla Val di. L’appuntamentono segnerà un momento storico per il massimo circuito, poichégiornata di venerdì 7 gennaio è prevista la prima competizione adi sempre. Lasi è già vista nel Grand Prix estivo, ma mai sulla neve. È dunque bene ripassare il funzionamento della stessa, allo scopo di capirne i meccanismi. Ogni squadra è composta da quattro atleti, due uomini e due donne. Ognuno di essi effettua un salto e la somma dei loro punteggi determina quello della nazione. Il tasso di conversione è di 4 secondi per ogni punto (analogo, quindi, a quello delle gare individuali). ...

Per quanto riguarda il settore maschile , invece, finora in Val di Fiemme si sono disputate 38 competizioni individuali di primo livello. Ben trentatre di esse hanno avuto valore per la Coppa del ...09/01/22 " Fis Cup " HS 134 maschile Zakopane (Pol) " ore 10.30Gio. 06/01/22 " Coppa del Mondo " Provisional Competition Round maschile Val di Fiemme (Ita) " ore 19.00 Ven. 07/01/...Archiviata la pausa natalizia, la Coppa del Mondo di combinata nordica ricomincia con il lungo weekend della Val di Fiemme, dove vedremo una novità assoluta, ovvero la gara a squadre miste. La tappa è ...Manca esattamente un mese al via delle Olimpiadi invernali di Pechino: il 4 febbraio ci sarà infatti la cerimonia d'apertura dei Giochi. Oltre alla capitale, a ospitare le gare saranno la contea di Ya ...