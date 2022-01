Clerici: "Gli antigenici sempre stati meno sensibili, il tracciamento resta in piedi" (Di mercoledì 5 gennaio 2022) “Il test antigienico indipendentemente dalle varianti ha sempre dato una sensibilità inferiore rispetto al molecolare”. A dirlo ad HuffPost è il professore Pierangelo Clerici, presidente dell’Associazione Microbiologi Clinici Italiani (AMCLI) e della Federazione Italiana Società Scientifiche di Laboratorio. Clerici non si stupisce del dato fornito da Guido Rasi, consulente del commissario per l’emergenza Covid Francesco Paolo Figliuolo, per cui circa il 40% dei tamponi cosiddetti rapidi può risultare fallace. “Se poi lo sviluppo tecnologico ci darà test più sensibili e affidabili, tanto meglio. E’ quello che ci auguriamo”. Professore, in questo momento non si rischia di avere un tracciamento poco preciso? Non direi. La sensibilità dei tamponi ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 5 gennaio 2022) “Il test antigienico indipendentemente dalle varianti hadato unatà inferiore rispetto al molecolare”. A dirlo ad HuffPost è il professore Pierangelo, presidente dell’Associazione Microbiologi Clinici Italiani (AMCLI) e della Federazione Italiana Società Scientifiche di Laboratorio.non si stupisce del dato fornito da Guido Rasi, consulente del commissario per l’emergenza Covid Francesco Paolo Figliuolo, per cui circa il 40% dei tamponi cosiddetti rapidi può risultare fallace. “Se poi lo sviluppo tecnologico ci darà test piùe affidabili, tanto meglio. E’ quello che ci auguriamo”. Professore, in questo momento non si rischia di avere unpoco preciso? Non direi. Latà dei tamponi ...

