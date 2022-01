Clamoroso ritorno a Buckingham Palace: regina Elisabetta sbigottita (Di mercoledì 5 gennaio 2022) e letteralmente senza parole. I duchi del Sussex hanno in mente di regalare una gioia alla regina Elisabetta. La loro assenza prolungata da Buckingham Palace, praticamente dallo scoppio della pandemia, ha rattristato Sua Maestà, soprattutto per l’impossibilità di vedere i propri nipoti. Se per Archie comunque c’è L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 5 gennaio 2022) e letteralmente senza parole. I duchi del Sussex hanno in mente di regalare una gioia alla. La loro assenza prolungata da, praticamente dallo scoppio della pandemia, ha rattristato Sua Maestà, soprattutto per l’impossibilità di vedere i propri nipoti. Se per Archie comunque c’è L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

infoitcultura : Belén Rodriguez, clamoroso ritorno di fiamma con Marco Borriello: le foto non lasciano dubbi - CapitanCarla : RT @napolista: Clamoroso: #Djokovic è bloccato in aeroporto in Australia, non gli è stato accettato il visto Il governo di Victoria ha rib… - marcovarini : RT @napolista: Clamoroso: #Djokovic è bloccato in aeroporto in Australia, non gli è stato accettato il visto Il governo di Victoria ha rib… - napolista : Clamoroso: #Djokovic è bloccato in aeroporto in Australia, non gli è stato accettato il visto Il governo di Victor… - cn1926it : Il #Napoli per sostituire #Insigne pensa ad un clamoroso ritorno: le ultime -