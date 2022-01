Clamoroso: Djokovic è bloccato in aeroporto in Australia, non gli è stato accettato il visto (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Quello che sta accadendo in Australia nelle ultimissime ore ha del Clamoroso. Novak Djokovic – è una notizia di ieri – si era imbarcato per il continente oceanico per giocare gli Australian Open, vista l’esenzione medica che gli ha permesso di partecipare allo Slam senza rivelare il suo stato vaccinale. Secondo quanto riportano i media Australiani, però, il visto presentato dal serbo non è stato accettato. Probabilmente per degli errori burocratici. Il visto – spiega il governo dello stato di Victoria – non consente esenzioni mediche per non essere vaccinato. Djokovic, dunque, è bloccato in aeroporto in attesa della soluzione della questione. Il ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Quello che sta accadendo innelle ultimissime ore ha del. Novak– è una notizia di ieri – si era imbarcato per il continente oceanico per giocare glin Open, vista l’esenzione medica che gli ha permesso di partecipare allo Slam senza rivelare il suovaccinale. Secondo quanto riportano i mediani, però, ilpresentato dal serbo non è. Probabilmente per degli errori burocratici. Il– spiega il governo dellodi Victoria – non consente esenzioni mediche per non essere vaccinato., dunque, èinin attesa della soluzione della questione. Il ...

Advertising

mauroberruto : Questa notizia è uno scandalo clamoroso, un precedente dalla pericolosità inaudita e merita soltanto il disgusto di… - sportface2016 : Clamoroso in #Australia, respinto il visto d'ingresso presentato da #Djokovic: per il momento Nole non può scendere… - lucacohen : RT @sportface2016: Clamoroso in #Australia, respinto il visto d'ingresso presentato da #Djokovic: per il momento Nole non può scendere dal… - evivanco7 : RT @sportface2016: Clamoroso in #Australia, respinto il visto d'ingresso presentato da #Djokovic: per il momento Nole non può scendere dal… - AndreaCastei : RT @sportface2016: Clamoroso in #Australia, respinto il visto d'ingresso presentato da #Djokovic: per il momento Nole non può scendere dal… -