Clamoroso Djokovic: dopo ore di controllo all'aeroporto espulso dall'Australia! (Di mercoledì 5 gennaio 2022) MELBOURNE (Australia) - Novak Djokovic non prenderà parte all'Australian Open : al fuoriclasse serbo leader del ranking mondiale è stato infatti annullato il visto che gli avrebbe permesso di ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 5 gennaio 2022) MELBOURNE (Australia) - Novaknon prenderà parte all'Australian Open : al fuoriclasse serbo leader del ranking mondiale è stato infatti annullato il visto che gli avrebbe permesso di ...

Advertising

sportface2016 : Clamoroso in #Australia, respinto il visto d'ingresso presentato da #Djokovic: per il momento Nole non può scendere… - mauroberruto : Questa notizia è uno scandalo clamoroso, un precedente dalla pericolosità inaudita e merita soltanto il disgusto di… - ColorsSounds : @DaniloM83890763 @LUCRIGONI Avere gli attributi significa pagare le conseguenze delle proprie scelte, come stanno f… - Profilo3Marco : RT @CorSport: Clamoroso #Djokovic: dopo ore di controllo all'aeroporto espulso dall'#Australia! - 67_tiziana : RT @sportface2016: Clamoroso in #Australia, respinto il visto d'ingresso presentato da #Djokovic: per il momento Nole non può scendere dal… -