Cina | Banca centrale immette liquidità per 1 | 6 mld dollari

La Banca centrale cinese ha iniettato 10 miliardi di yuan (circa 1,6 miliardi di dollari Usa) nel sistema finanziario tramite reverse repo. Il tasso di interesse per i reverse repo a sette giorni è stato fissato al 2,2%, secondo la People's Bank of China. Obiettivo dell'operazione è mantenere la liquidità nel sistema Bancario ragionevolmente stabile, ha affermato la Banca centrale. Un reverse repo è un processo in cui la Banca centrale acquista titoli dalle banche commerciali tramite offerte, con un accordo per rivenderli in futuro.

