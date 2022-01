Ciclocross, Van der Poel rinuncia ai Mondiali: "Serve riposo più lungo per la mia schiena" (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Bologna, 5 gennaio 2022 " La schiena di Van der Poel ha bisogno di riposo. L'olandese ha dunque deciso di chiudere la sua stagione di Ciclocross 2022 , questo significa niente difesa del titolo ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Bologna, 5 gennaio 2022 " Ladi Van derha bisogno di. L'olandese ha dunque deciso di chiudere la sua stagione di2022 , questo significa niente difesa del titolo ...

