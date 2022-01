Cibi amari | alleati della salute contro obesità e diabete

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Cicoria, radicchio, insalata belga, ravanelli, spezie, tè, caffè: sono solo alcuni degli alimentiche dovremmo portare in tavola più spesso, poiché capaci di apportare innumerevoli benefici per la. Un gusto che però sembra ormai dimenticato. “L’industria alimentare – ha commentato la prof. Angela Bassoli, professore associato di chimica organica e basi molecolari del gusto, Università di Milano, in occasione del congresso ‘PanoramaSocietà Italiana di Diabetologia – altera il sapore degli alimenti per renderli più ‘attraenti’, togliendo l’amaro o l’acido. Una volta le nostre nonne mangiavano tante erbe di campossime; oggi le abbiamo lasciate da parte e consumiamo invece verdure ottenute con incroci, con selezione genetica, che risultano sempre meno amare. L’industria ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Cibi amari

INRAN

No quindi a tè pronto, coca - cola, aranciata, cedrata, ma anche meglio evitaree alcolici. ... Evitiamo i'trigger', cioè quelli che non riusciamo a smettere di mangiareIn quale modo? Per esempio, cominciando a mangiare alimenti un po' più, tra cui vegetali, ... Di contro, ha commentato ancora, "l'industria modifica il sapore deianche attraverso gli ...Le feste sono iniziate e in molti di noi stanno cenando e pranzando con amici e parenti. In questi giorni tutti noi mangiamo più del solito ed è ...Il mal di stomaco può essere provocato da diverse cause: scopriamo le principali e impariamo a conoscere anche tutti i rimedi naturali.