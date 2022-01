Christian Eriksen: “Sono morto per cinque minuti. È stato qualcosa di straordinario, tutti mi scrivevano o mi mandavano fiori” (Di mercoledì 5 gennaio 2022) “Sono morto per cinque minuti”. Sono parole davvero toccanti quelle con cui il calciatore danese Christian Eriksen ha espresso la sua gratitudine per il supporto ricevuto durante la sua convalescenza in seguito all’arresto cardiaco del 12 giugno scorso. Mentre era in campo con la sua Danimarca contro la Finlandia nella partita degli Europei 2020, si era infatti accasciato improvvisamente al suolo a causa di un malore: soccorso tempestivamente e operato d’urgenza, si è salvato per miracolo. I medici gli hanno impiantato un defibrillatore cardioverter (ICD): per questo motivo il 29enne non è autorizzato a giocare nel calcio italiano a causa delle normative relative al suo dispositivo Icd, così nei mesi scorsi è stato costretto a concordare con l’Inter la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 5 gennaio 2022) “per”.parole davvero toccanti quelle con cui il calciatore daneseha espresso la sua gratitudine per il supporto ricevuto durante la sua convalescenza in seguito all’arresto cardiaco del 12 giugno scorso. Mentre era in campo con la sua Danimarca contro la Finlandia nella partita degli Europei 2020, si era infatti accasciato improvvisamente al suolo a causa di un malore: soccorso tempestivamente e operato d’urgenza, si è salvato per miracolo. I medici gli hanno impiantato un defibrillatore cardioverter (ICD): per questo motivo il 29enne non è autorizzato a giocare nel calcio italiano a causa delle normative relative al suo dispositivo Icd, così nei mesi scorsi ècostretto a concordare con l’Inter la ...

