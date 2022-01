Christian De Sica | un cinepanettone la vita con il padre Vittorio

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Un aereo in partenza per il Sud America. Silenzio e tensione accompagnano il diciottenne. Con lui, fino in aeroporto, i genitori. Nessuna raccomandazione ma, mentre si allontanava da loro per raggiungere il gate, suourla: “Mi raccomando, prima di entrare in scena, un’ombra di grigio sulle palpebre e basta!”. Quelli diDesono amarcord: non ricordi di una giovinezza trascorsa in una famiglia ‘normale’. Ma con i volti del cinema che erano di casa, e il papàcon quella voce che ha l’impostazione della commedia e le sfumature eleganti della signorilità. Avvolto in un cappotto come il Conte Max, guanti e fiore all’occhiello.sul set a 2 anni, accompagnavamentre si girava il film “Stazione Termini“; seduto su di ...