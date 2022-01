Chelsea-Tottenham (2-0): analisi tattica e considerazioni (Di giovedì 6 gennaio 2022) Il Chelsea batte il Tottenham per 2-0 nell’andata della semifinale di Carabao Cup. Il derby di Londra cela però anche un’altra partita oltre quella disputata sul rettangolo verde e vede coinvolti, in particolare, due protagonisti ed ex alleati. Da una parte, abbiamo Antonio Conte, che ritorna a Stamford Bridge, ma questa volta da avversario. Dall’altra, c’è Romelu Lukaku che, dopo le critiche e le pubbliche scuse ai tifosi, ritrova il posto da titolare. Andiamo però oltre le storie emotive e diamo uno sguardo all’analisi tattica di Chelsea-Tottenham, iniziando, come sempre, dalle formazioni iniziali. Tuchel fa un po’ di turnover e scende in campo col 4-2-3-1. In porta gioca Kepa, protetto dalla linea difensiva composta da Alonso, Sarr, Rudiger e Azpilicueta. Jorginho e Saul vanno a ... Leggi su 11contro11 (Di giovedì 6 gennaio 2022) Ilbatte ilper 2-0 nell’andata della semifinale di Carabao Cup. Il derby di Londra cela però anche un’altra partita oltre quella disputata sul rettangolo verde e vede coinvolti, in particolare, due protagonisti ed ex alleati. Da una parte, abbiamo Antonio Conte, che ritorna a Stamford Bridge, ma questa volta da avversario. Dall’altra, c’è Romelu Lukaku che, dopo le critiche e le pubbliche scuse ai tifosi, ritrova il posto da titolare. Andiamo però oltre le storie emotive e diamo uno sguardo all’di, iniziando, come sempre, dalle formazioni iniziali. Tuchel fa un po’ di turnover e scende in campo col 4-2-3-1. In porta gioca Kepa, protetto dalla linea difensiva composta da Alonso, Sarr, Rudiger e Azpilicueta. Jorginho e Saul vanno a ...

