Chelsea | Lukaku chiede scusa | “Forse ho sbagliato il momento” | VIDEO

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Romeluia tifosi dopo la tanto discussa intervista in cui si diceva scontento e lanciava messaggi d'amore all'Inter

La battuta di Fabrizio Biasin racchiude al meglio quanto sta combinandoin questi giorni: ' è l'opposto di Fonzie : ha chiesto scusa a due tifoserie in meno di una ...stesso con i fan del,...ha fatto tutto da solo, senza informare il- che chiaramente mai avrebbe dato il proprio consenso - e senza informare chi lo segue dal punto di vista dell'immagine. Un colpo di testa ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Lukaku Chelsea: i Blues multano l’ex bomber dell’Inter per l’intervista rilasciata a Sky Sport. Provvedimento duro Nonostante il chiarimento con Tuchel ...Quando le partite di cui parlo sono la prima semifinale di Carabao Cup inglese (andata) e la Supercoppa turca dobbiamo capire subito che si gioca per trofei importanti.