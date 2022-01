Centri commerciali e supermercati aperti o chiusi per l’Epifania? Gli orari del 6 gennaio da Il Centro e Esselunga a Carrefour

Advertising

Agenzia_Ansa : L'obbligo di Super Green pass dovrebbe essere esteso per l'accesso ad altre attività oltre a quelle già previste: s… - Corriere : Green pass semplice o super: ecco dove serve. Parrucchieri, centri commerciali, uffici: i casi - stanzaselvaggia : Nei centri commerciali, affollatissimi prima e dopo Natale (ci sono tantissimi dipendenti di negozi e ristoranti po… - undermj : Ma chi se ne frega dei centri commerciali ?? Ahaha meglio il verde ,la campagna ,il lago ,il bosco .. alohaaaaa !!!… - GabriGiuggiola : RT @larsenaleb: Sembra che senza il super green pass non si possa più andare In Banca Dal parrucchiere Nei centri commerciali Ma porca pu… -

Ultime Notizie dalla rete : Centri commerciali

Corriere Romagna

Vale a dire l'obbligo vaccinale per gli over 40 e il green pass rafforzato (con l'accesso consentito solo a chi è vaccinato o ha avuto il Covid) per usufruire di servizi: daial ...Fino al 31 marzo, per poter accedere negli uffici publici, in banca, neie usufruire dei servizi alla persona, sara' sufficiente il green pass semplice (che si ottiene con vaccino ...Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera all'unanimità al nuovo decreto legge Covid che introduce l'obbligo di vaccino per gli over 50. Super green pass sul lavoro per gli ...Il Consiglio dei ministri, dopo una riunione durata due ore, ha dato il via libera all'unanimità al nuovo decreto anti-Covid che contiene un'ulteriore stretta per arginare Omicron.