C’è posta per Te, spoiler 8 gennaio: il ritorno di Can Yaman (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il people show più amato dagli italiani: C’è posta per Te tornerà sul piccolo schermo sabato 8 gennaio 2022. Al timone del programma serale targato Canale 5 ci sarà come sempre Maria De Filippi, pronta a narrare in prima persona le storie dei protagonisti. Tra i super ospiti della prima puntata: Can Yaman. L’attore turco per la gioia di molti fan tornerà nel salotto di Qeen Mary per fare una sorpresa ad una persona ‘speciale’. Scopriamo qualche dettaglio in più riguardo il primo appuntamento stagionale di C’è posta per Te. C’è posta per Te, gli ospiti della prima puntata C’è posta per Te da sabato 8 gennaio tonerà nuovamente a scaldare il sabato sera di Canale 5. Maria De Filippi si appresta ad aprire le porte del suo caldo ed accogliente studio, narrando nuove ... Leggi su pianetadonne.blog (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il people show più amato dagli italiani: C’èper Te tornerà sul piccolo schermo sabato 82022. Al timone del programma serale targato Canale 5 ci sarà come sempre Maria De Filippi, pronta a narrare in prima persona le storie dei protagonisti. Tra i super ospiti della prima puntata: Can. L’attore turco per la gioia di molti fan tornerà nel salotto di Qeen Mary per fare una sorpresa ad una persona ‘speciale’. Scopriamo qualche dettaglio in più riguardo il primo appuntamento stagionale di C’èper Te. C’èper Te, gli ospiti della prima puntata C’èper Te da sabato 8tonerà nuovamente a scaldare il sabato sera di Canale 5. Maria De Filippi si appresta ad aprire le porte del suo caldo ed accogliente studio, narrando nuove ...

Advertising

trash_italiano : Almeno tra pochi giorni inizia C’è Posta Per Te - matto_thebest : @raffaella_rr @simo_cantatore Signora ma un po’ non si vergogna?! Sono piu messaggi che posta! Ma la gente la vede… - ehiehisheeran : RT @jupitears: con 190mila nuovi casi oggi come minimo dovrebbero garantire gli appelli a distanza all’università e impedire di uscire il s… - LaSerrii : un anno fa stavamo organizzando un piano su come finire a “c’è posta per te”, ora potremmo andarci anche senza fingere </3 - icarusxfalls_ : mi portate a c'è posta per te per farmi una sorpresa e mi portate o zayn o i wdw o mason??? quello che è disponibile -

Ultime Notizie dalla rete : C’è posta I francobolli dedicati al Natale - arteventinews.it Arteventi News