Cdm 5 gennaio. Obbligo vaccino per over 50. Super pass per molti servizi, ma Lega contro (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Roma, 5 gennaio 2022 - Gli over 50 dal 15 febbraio potranno andare a lavorare solo con il Super Green pass , che si ottiene con il vaccino o la guarigione dal Covid, mentre per chi ha più di 50 ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Roma, 52022 - Gli50 dal 15 febbraio potranno andare a lavorare solo con ilGreen, che si ottiene con ilo la guarigione dal Covid, mentre per chi ha più di 50 ...

Advertising

Bomba2H : RT @Gigadesires: @borghi_claudio Quindi dal 10 gennaio milioni di persone SANE non potranno nemmeno prendere il caffè al bar e lei posta le… - 1GROSSI : RT @ArturoP66023286: Oggi 5 gennaio 2022 il CDM sarà la pietra tombale per la Lega. - voltes48 : RT @Gigadesires: @borghi_claudio Quindi dal 10 gennaio milioni di persone SANE non potranno nemmeno prendere il caffè al bar e lei posta le… - AndreaLisi15 : RT @TipoNomeForma: @borghi_claudio vuoi spiegare a tutta la community che ha sempre avuto fiducia in te perché per mesi hai raccontato che… - Signorino978 : RT @TipoNomeForma: @borghi_claudio vuoi spiegare a tutta la community che ha sempre avuto fiducia in te perché per mesi hai raccontato che… -