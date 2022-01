Caterina Balivo | l’amara rassegnazione | “Ogni figlio me ne ha tolta…”

Leggi su topicnews

(Di mercoledì 5 gennaio 2022)condividecosa con i suoi fedeli fan sui social. Pubblica una confessione mia fatta primaè riuscita di nuovo a presentarsi come una professionista a tutti gli effetti. Le sue ultime esperienze, anche se lontane dalla televisione, hanno dimostrato quanto sia in grado di reinventarti senza alcun problema. Difatti, la beneamata ex conduttrice di Vieni da me, ha sempre fatto vedere che non ha paura di nulla. Nella sua vita ha fatto un percorso veramente di tutto rispetto, raggiungendo consensi ed apprezzamenti in tutta Italia. Difatti, nel corso della sua carriera, ha raggiunto il cuore di tantissimi telespettatori giorno dopo giorno. L’amore che provano per lei i suoi fan, lo dimostrano costantemente anche sui social dove si è attivata a livello ...