Cassano ricoverato per Covid | non era vaccinato

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Secondo quanto scrive Genova Today, l’ex calciatore – oggi opinionista alla Bobo Tv – Antonioè attualmentein ospedale a causa di una serie di complicazioni emerse dopo aver riscontrato la sua positività al Coronavirus. Fantantonio era in isolamento domiciliare già negli ultimi giorni del 2021. Nelle ultimissime ore, di fronte a un repentino peggioramento sue condizioni di salute, s’è reso necessario il ricovero presso il reparto di malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, dove è seguito dall’equipe del professor Bassetti. Le sue condizioni di salute non desterebbero, ad ora, particolari preoccupazioni. A quanto pare,non era. L'articolo ilNapolista.

fanpage : Antonio Cassano è stato ricoverato all’ospedale San Martino di Genova a causa delle complicazioni provocate dal… - GoalItalia : ?? ULTIM'ORA ?? Antonio #Cassano é ricoverato presso il reparto malattie infettive dell'ospedale San Martino di Geno… - Borderline_24 : Antonio #Cassano ricoverato per complicazioni da #Covid: non è vaccinato - gabbores : RT @Eurosport_IT: Forza Antonio! ?? #Cassano - Domelol96 : RT @fanpage: Antonio Cassano è stato ricoverato all’ospedale San Martino di Genova a causa delle complicazioni provocate dal #Covid https:/… -

