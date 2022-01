Cassano ricoverato per complicazioni da Covid: era risultato positivo a fine dicembre (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Antonio Cassano, risultato positivo al Covid-19 a fine dicembre, è stato ricoverato all’ospedale “San Martino” di Genova a causa delle complicazioni provocate dall’infezione. L’ex giocatore della Sampdoria ha trascorso gli ultimi in quarantena ma poi le sue condizioni si sono aggravate al punto L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Antonioal-19 a, è statoall’ospedale “San Martino” di Genova a causa delleprovocate dall’infezione. L’ex giocatore della Sampdoria ha trascorso gli ultimi in quarantena ma poi le sue condizioni si sono aggravate al punto L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

