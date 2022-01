Cassano costretto al ricovero causa Covid-19

Leggi su rompipallone

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Come riportato da GenovaToday, Antonioè stato da poco ricoverato nel reparto di malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova per complicazioni legate a un’infezione da-19. L’ex calciatore della Sampdoria si trovava in isolamento nella propria abitazione dagli ultimi giorni del 2021 dopo essere risultato positivo al Coronavirus. Nelle ultime ore le sue condizioni sono peggiorate, tanto da rendere necessario ilin ospedale.a quanto risulta non sarebbe vaccinato contro il virus ma per fortuna le sue attuali condizioni, monitorate direttamente dal professor Bassetti, non destano particolare preoccupazione. Thomas Cambiaso