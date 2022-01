Caso Djokovic, presidente Serbia: “Autorità al lavoro per fermare le molestie che sta subendo” (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Non si ferma il rumore attorno al Caso ormai divenuto diplomatico della partecipazione di Novak Djokovic agli Australian Open. Dopo che gli organizzatori avevano concesso un’esenzione per farlo partecipare, le Autorità sanitarie hanno bloccato il tennista in aeroporto sostenendo la non validità del suo visto proprio in relazione all’esenzione stessa. La questione si fa sempre più seria, tanto che si è fatto sentire anche il presidente della Repubblica di Serbia. Aleksandar Vucic ha così scritto sul proprio profilo Instagram: “Ho parlato al telefono con Novak Djokovic. Gli ho detto che tutta la Serbia è con lui e che le nostre Autorità stanno prendendo tutte le misure per fermare le molestie al miglior tennista del ... Leggi su sportface (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Non si ferma il rumore attorno alormai divenuto diplomatico della partecipazione di Novakagli Australian Open. Dopo che gli organizzatori avevano concesso un’esenzione per farlo partecipare, lesanitarie hanno bloccato il tennista in aeroporto sostenendo la non validità del suo visto proprio in relazione all’esenzione stessa. La questione si fa sempre più seria, tanto che si è fatto sentire anche ildella Repubblica di. Aleksandar Vucic ha così scritto sul proprio profilo Instagram: “Ho parlato al telefono con Novak. Gli ho detto che tutta laè con lui e che le nostrestanno prendendo tutte le misure perleal miglior tennista del ...

