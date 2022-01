Caso Djokovic, la dura reazione di Roberto Burioni (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Non si placano le polemiche per la presenza del serbo in terra Australiana Novak Djokovic in Australia e anche Roberto Burioni dice la sua. Un parere non ovviamente sportivo ma che riguarda la famigerata esenzione medica. Il numero uno al Mondo, a tutti gli effetti non vaccinato, ha infatti ottenuto dalla Federtennis Australiana e dagli AO l’autorizzazione a giocare grazie a esenzione medica. Nello stato di Victoria, dove si gioca il torneo, si può entrare solo con due dosi di vaccino, anche se erano previste delle eccezioni per gravi patologie o problemi. Proprio di questo ha parlato, su Twitter, dove è sempre molto attivo, Roberto Burioni. Il virologo ha infatti scritto: Motivi per esenzione vaccino in Australia? Reazioni allergiche o gravi effetti collaterali dopo prima dose. Sofferenza medica ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Non si placano le polemiche per la presenza del serbo in terra Australiana Novakin Australia e anchedice la sua. Un parere non ovviamente sportivo ma che riguarda la famigerata esenzione medica. Il numero uno al Mondo, a tutti gli effetti non vaccinato, ha infatti ottenuto dalla Federtennis Australiana e dagli AO l’autorizzazione a giocare grazie a esenzione medica. Nello stato di Victoria, dove si gioca il torneo, si può entrare solo con due dosi di vaccino, anche se erano previste delle eccezioni per gravi patologie o problemi. Proprio di questo ha parlato, su Twitter, dove è sempre molto attivo,. Il virologo ha infatti scritto: Motivi per esenzione vaccino in Australia? Reazioni allergiche o gravi effetti collaterali dopo prima dose. Sofferenza medica ...

Advertising

CottarelliCPI : Caso #Djokovic: il regolamento permette esenzioni in 4 casi ma Djokovic non dice quale caso si applicherebbe, con l… - Eurosport_IT : Jamie Murray: 'Caso Djokovic? Se io non mi fossi vaccinato, credo che l'esenzione medica non l'avrei ottenuta...'… - mauroberruto : Incontestabili dati scientifici confermano che nel 99.5% dei profili #novax scatenati sul caso #Djokovic non compai… - Massimo22185550 : RT @MarcoNoel19: Il caso Djokovic rischia di creare un precedente pericolosissimo. La gente potrebbe arrivare a pensare che nel mondo di og… - Shamatrix73 : RT @MarcoNoel19: Il caso Djokovic rischia di creare un precedente pericolosissimo. La gente potrebbe arrivare a pensare che nel mondo di og… -