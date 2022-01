Caso Djokovic, la disinformazione sul motivo dell’esenzione medica che altera il dibattito (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Novak Djokovic non ha ricevuto “favori speciali” per giocare al primo torneo Grande Slam dell’anno a Melbourne, ha detto il ceo di Tennis Australia, la federazione nazionale, nonché direttore degli Autralian Open, Craig Tiley, attaccato da molti media per aver concesso al numero uno del mondo la possibilità di disputare il torneo pur non avendo mai chiarito se si è vaccinato oppure no. È quanto riporta l’agenzia di stampa Agi. LEGGI ANCHE –> La Rai ha commentato per diversi minuti il match di Novak, ma con le immagini del doppio Il nove volte campione degli Australian Open ha annunciato ieri di aver ricevuto “un permesso di esenzione” per poter giocare. Tutti i partecipanti al torneo, che inizia il 17 gennaio, devono essere vaccinati contro il Covid-19 o avere appunto l’esenzione, che viene valutata da due commissioni di esperti indipendenti. Il serbo ha ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Novaknon ha ricevuto “favori speciali” per giocare al primo torneo Grande Slam dell’anno a Melbourne, ha detto il ceo di Tennis Australia, la federazione nazionale, nonché direttore degli Autralian Open, Craig Tiley, attaccato da molti media per aver concesso al numero uno del mondo la possibilità di disputare il torneo pur non avendo mai chiarito se si è vaccinato oppure no. È quanto riporta l’agenzia di stampa Agi. LEGGI ANCHE –> La Rai ha commentato per diversi minuti il match di Novak, ma con le immagini del doppio Il nove volte campione degli Australian Open ha annunciato ieri di aver ricevuto “un permesso di esenzione” per poter giocare. Tutti i partecipanti al torneo, che inizia il 17 gennaio, devono essere vaccinati contro il Covid-19 o avere appunto l’esenzione, che viene valutata da due commissioni di esperti indipendenti. Il serbo ha ...

