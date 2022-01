Carnevale di Rio | saltano le parate Che succede a Venezia e a Viareggio

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Le autorità di Rio de Janeiro, in Brasile, hanno annunciato l’annullamento delle celebrazioni di strada deldel prossimo mese. Troppi i casi di Covid-19 a causa della variante Omicron. È il secondo anno consecutivo che la pandemia blocca i festeggiamenti del. Quest’anno avrebbero dovuto svolgersi dal 25 febbraio al primo marzo. Rio, niente ‘blocos’ Ledi strada delle bande musicali chiamate blocos durano giorni e sono diverse dalla più nota processione delle scuole di samba che si svolge nel Sambadromo di Rio. Il Sambadromo può contenere 70mila persone in uno stadio che permette alle autorità di controllare coloro che entrano. “Ildi strada, data la sua natura e il suo aspetto democratico, rende impossibile qualsiasi tipo di controllo“, ha detto il sindaco Eduardo Paes. L’arrivo ...

Ore 07.45 - Ade Janeiro salta (per la seconda volta) ilPer il secondo anno successivo è stato cancellato in Brasile ildide Janeiro. Il sindaco Eduardo Paes ha ...cancella i festeggiamenti per ilper strada Le autorità dide Janeiro hanno annunciato l'annullamento delle celebrazioni di strada deldel prossimo mese a causa di un ...La diffusione senza freni della nuova variante Omicron del coronavirus colpisce anche una delle manifestazioni più attese e amate dai brasiliani: per il secondo anno consecutivo è stata annunciata la ...«Meglio un evento cancellato che una vita cancellata», le parole pronunciate da Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell'Oms non potevano sintetizzare in modo migliore lo spirito che guida ...