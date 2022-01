Carmen Russo perde le staffe | Ora basta | è stato squallido

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Quello attuale è un momento di tensione tra i coinquilini del Grande Fratello VIP. In particolare i litigi tra Katia Ricciarelli e Lulù Selassié, così come gli scontri tra Soleil Sorge e Sophie Codegoni, stanno creando un clima pesante all'interno della Casa più spiata d'Italia. Manuel Bortuzzo, infine, sarebbe pronto ad uscire dal reality. Lo ha fatto sapere il padre, spiegando che il ragazzo 'sta male' poiché ha perso troppo peso e massa muscolare. C'è chi si è rassegnato/a al momento poco felice tra i coinquilini e chi vorrebbe che si ritrovasse un maggiore equilibrio. Alla seconda categoria appartiene senza dubbio. La coreografa e ballerina napoletana si è sfogata con Sophie Codegoni e Jessica Selassié per gli avvenimenti recenti, ammettendo di essere rimasta molto delusa e amareggiata. Laè la coinquilina ...

Advertising

ilCassandro : @M4rt1niSlut Tra lei, Alex Belli, le princesses, la Monsè e lo smascellamento di Carmen Russo quest’anno sono una grande perdita. - Jynial : RT @Sara_Beatrix: Tra un po' le prove, oramai più che Grease è west side story con i gruppi rivali, e noi muti a guardare le prese di Carm… - itsannieilibon : RT @Sara_Beatrix: Tra un po' le prove, oramai più che Grease è west side story con i gruppi rivali, e noi muti a guardare le prese di Carm… - Seoulmate2018 : RT @Sara_Beatrix: Tra un po' le prove, oramai più che Grease è west side story con i gruppi rivali, e noi muti a guardare le prese di Carm… - Azzurra63129531 : RT @Sara_Beatrix: Tra un po' le prove, oramai più che Grease è west side story con i gruppi rivali, e noi muti a guardare le prese di Carm… -

Ultime Notizie dalla rete : Carmen Russo

Grande Fratello Vip, la delusione disi è spesa per tutti gli inquilini di Cinecittà , non saltando mai neppur un turno di pulizie e cucinando per tutti i suoi goloso ...Sui possibili vincitori, Eva ha le idee chiare: "Vorrei vedere in finale, Soleil e Giucas Casella".Venerdì, sapremo anche chi sarà la preferita dal televoto che vede in corsa Carmen Russo, Soleil Sorge e Nathaly Caldonazzo. Attendere una settimana, e andare in onda lunedì 10 gennaio, sarebbe stato ...Carmen Russo si confronta con Jessica e Sophie, mostrandosi delusa per quanto accaduto al Grande Fratello Vip.