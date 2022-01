Cari indignati, chiedete a Bergamo e alla Serbia chi è Djokovic (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Roma, 5 gen – Imperversa la bufera su Novak Djokovic. Il numero uno del tennis mondiale ha ottenuto l’esenzione medica che gli consentirà di partecipare agli Australian Open, senza dover dimostrare di essere vaccinato contro il Covid. Al prestigioso torneo il campione della Serbia ci sarà, salvo clamorosi dietrofront dell’ultima ora. Difficili ma non impossibili, perché gli indignados della grancassa mediatica stanno lanciando strali infuocati contro la “corsia preferenziale” assicurata a Djokovic. A tal punto che è intervenuto pure il premier australiano, Scott Morrison, affermando che non è prevista “nessuna regola speciale per Novak Djokovic“, il quale quando arriverà in Australia dovrebbe “fornire una spiegazione plausibile se non fosse vaccinato”. E “se la documentazione fosse insufficiente, verrebbe trattato come ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Roma, 5 gen – Imperversa la bufera su Novak. Il numero uno del tennis mondiale ha ottenuto l’esenzione medica che gli consentirà di partecipare agli Australian Open, senza dover dimostrare di essere vaccinato contro il Covid. Al prestigioso torneo il campione dellaci sarà, salvo clamorosi dietrofront dell’ultima ora. Difficili ma non impossibili, perché gli indignados della grancassa mediatica stanno lanciando strali infuocati contro la “corsia preferenziale” assicurata a. A tal punto che è intervenuto pure il premier australiano, Scott Morrison, affermando che non è prevista “nessuna regola speciale per Novak“, il quale quando arriverà in Australia dovrebbe “fornire una spiegazione plausibile se non fosse vaccinato”. E “se la documentazione fosse insufficiente, verrebbe trattato come ...

Advertising

Biagiothai : RT @IlPrimatoN: Quando il campione serbo donava milioni di euro per l'emergenza coronavirus. Appunti per il diario Smemoranda dei Mentana d… - JohSogos : RT @IlPrimatoN: Quando il campione serbo donava milioni di euro per l'emergenza coronavirus. Appunti per il diario Smemoranda dei Mentana d… - rosaca : RT @IlPrimatoN: Quando il campione serbo donava milioni di euro per l'emergenza coronavirus. Appunti per il diario Smemoranda dei Mentana d… - Alessandro_Amad : RT @IlPrimatoN: Quando il campione serbo donava milioni di euro per l'emergenza coronavirus. Appunti per il diario Smemoranda dei Mentana d… - IlPrimatoN : Quando il campione serbo donava milioni di euro per l'emergenza coronavirus. Appunti per il diario Smemoranda dei M… -