Carabao Cup, rinviata per Covid Arsenal - Liverpool (Di mercoledì 5 gennaio 2022) LONDRA - La richiesta del Liverpool di rinviare la semifinale d'andata della Carabao Cup in programma il 13 gennaio all'Emirates è stata accolta dalla Lega Inglese . I Reds avevano chiesto di ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 5 gennaio 2022) LONDRA - La richiesta deldi rinviare la semifinale d'andata dellaCup in programma il 13 gennaio all'Emirates è stata accolta dalla Lega Inglese . I Reds avevano chiesto di ...

Advertising

DiMarzio : #CarabaoCup | Rinviata ufficialmente la semifinale tra #Arsenal e #Liverpool - sscalcionapoli1 : Troppi positivi nel Liverpool: rinviato il match di Carabao Cup con l’Arsenal. In tutto il mondo si rinviano gare,… - enzogoku69 : ??Impossibile si deve giocare quando le recuperano tutte queste partite, siamo seri ???? - napolista : In Inghilterra si evitano troppe pantomime: Arsenal-Liverpool rinviata, focolaio tra i Reds In seguito alla richie… - tcm24com : Carabao Cup, rinviata la semifinale tra Arsenal e Liverpool #carabao cup -